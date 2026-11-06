कोरबा में खराब झालर पर दुकान में विवाद, ग्राहक ने लगाया घटिया सामान बेचने का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : दीपावली के मद्देनजर बाजारों में सजावटी लाइट और झालरों की खरीदारी बढ़ गई है। इसी बीच घंटाघर स्थित संदीप इलेक्ट्रानिक्स में झालर की गुणवत्ता और वापसी को लेकर ग्राहक व दुकान संचालक के बीच विवाद का मामला सामने आया है।

बुधवारी नेहरूनगर निवासी ग्राहक राकेश श्रीवास्तव का आरोप है कि दुकान से खरीदी गई झालर घर पहुंचने के बाद खराब हो गई। उसे बदलने या वापस करने के लिए दुकान पहुंचने पर संचालक ने इनकार कर दिया, जिससे विवाद की स्थिति बन गई।