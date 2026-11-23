नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: जमीन और घर छोड़ने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना पड़ रहा है। पुनर्वास तो मिला, लेकिन सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी सुविधाएं अब तक नहीं मिल सकीं। इसी पीड़ा और अधिकारों की मांग को लेकर एसईसीएल कुसमुंडा परियोजना से प्रभावित ग्राम चंद्रनगर (जटराज) के भू-विस्थापित परिवारों ने दंडवत न्याय यात्रा निकालकर प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाई।

श्रम सेवा भू-विस्थापित कामगार संगठन के तत्वावधान में निकली यात्रा घंटाघर चौक से शुरू होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। जनदर्शन के दौरान कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और भू-विस्थापितों को न्याय दिलाने की मांग की गई।

यात्रा में छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना गैर-राजनीतिक संगठन ने समर्थन दिया। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष उमागोपाल और प्रदेश संयोजक दिलीप मिरी प्रमुख रूप से शामिल रहे। उमागोपाल ने भू-विस्थापित परिवारों के मौलिक अधिकारों, सम्मानजनक पुनर्वास और मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिन परिवारों की जमीन और आजीविका खनन परियोजनाओं के लिए प्रभावित हुई है, उन्हें अपने अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं के लिए भटकना नहीं पड़ना चाहिए। दिलीप मिरी ने भी भू-विस्थापित परिवारों की समस्याओं को गंभीरता से उठाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। श्रम सेवा भू-विस्थापित कामगार संगठन के संस्थापक अशोक पटेल ने बताया कि ग्राम चंद्रनगर (जटराज) के परिवारों को अलग-अलग पुनर्वास स्थलों पर बसाया गया है, लेकिन लंबे समय बाद भी कई मूलभूत सुविधाओं की समस्या बनी हुई है। ज्ञापन में पुनर्वास स्थलों पर सड़क, बिजली, पानी, नाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक भवन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है।