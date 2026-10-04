कोरबा में बख्शीश पर बवाल, किन्नरों से विवाद में पिता-पुत्र पर चले लात-घूंसे, निकाला चाकू, दोनों पक्षों में FIR

किन्नरों से बख्शीश को लेकर विवाद, मारपीट के दौरान चाकू निकाला नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: दीपका बस्ती मुख्य मार्ग स्थित महामाया चौक में किन्नरों से बख्शीश को लेकर हुए विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। इस दौरान किन्नरों के साथ मौजूद एक व्यक्ति ने चाकू निकाल लिया। घटना का वीडियो भी प्रसारित हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती दिखाई दे रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किन्नरों समेत चाकू निकालने वाले व्यक्ति को थाने ले गई। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत पर कार्रवाई कर रही है।

किन्नरों का समूह बख्शीश लेने के लिए क्षेत्र में घूम रहा था। दोपहर करीब एक बजे दीपका-कटघोरा मार्ग स्थित महामाया चौक के पास उनका एक स्थानीय व्यक्ति से विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय व्यक्ति शराब के नशे में था और उसने किन्नरों पर कुछ टिप्पणी कर दी। इसी बात को लेकर कहासुनी बढ़ गई और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई।