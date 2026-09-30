कोरबा: कोर्ट में मुकर गई थी पीड़िता, DNA रिपोर्ट ने खोला सामूहिक दुष्कर्म का राज, दोनों दोषियों को 20-20 साल सजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: सामूहिक दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों आरोपितों को दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट कोरबा की अपर सत्र न्यायाधीश सीमा प्रताप चंद्रा ने यह फैसला वैज्ञानिक साक्ष्यों और अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर सुनाया।

शासन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी ने बताया कि घटना लेमरू थाना क्षेत्र की है। यहां निवासरत हसरुहन मंझवार और अजय सिंह, 19 जुलाई 2025 को शराब के नशे में गांव में ही निवासरत एक बेवा महिला के घर का दरवाजा तोड़ कर जबरन अंदर घुस गए। इसके बाद गला दबा कर डराते हुए सामूहिक रुप से दुष्कर्म किया।