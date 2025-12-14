DSP लव ट्रैप मामला... दीपक टंडन पर पुलिस मेहरबान, 28 लाख की ठगी के मामले में 6 वारंट के बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। महिला डीएसपी पर लव ट्रैप का आरोप लगाने वाले दीपक उर्फ अंबेडकर टंडन पर दीपका पुलिस बेहद मेहरबान है। पिछले दो साल के अंदर 28 लाख की ठगी के मामले में उसके खिलाफ कई बार गिरफ्तारी वारंट कोर्ट ने जारी किया, पर एक बार भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। ठगी का शिकार हुए कारोबारी के पुत्र का आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर दीपका पुलिस लंबे समय से केवल दिखावा कर रही है।

ठगी का शिकार हुए कारोबारी ने सुनाई आपबीती एसईसीएल दीपका के आवासीय कालोनी में रहने वाले महेंद्र सिंह ने वर्ष 2015-16 के बीच एक साल में किस्तों में करीब 28 लाख रुपये दीपक टंडन को दिया था। ठगी का शिकार हुए कारोबारी के पुत्र अंकित सिंह ने बताया कि टंडन ने आश्वासन दिया था कि वह एक बड़ा कोयला परिवहन का काम उसे दिलाएगा। पहले तो वह करीब तीन साल तक घूमाता रहा। वह खुद फोन लगा कर मुझे पैसे वापस देने के लिए रायपुर स्थित अपने कार्यालय में सुबह बुलाया और 10 मिनट की आवश्यक बैठक होने की बात कहते हुए मुझे बाहर बैठा दिया। रात 10.30 बजे तक बाहर बैठा रहा, अंत में मैं कार्यालय के अंदर गया और पैसा वापस मांगा। उसने केवल 500 रुपये देकर वापस लौटा दिया।

काफी दबाव बनाने पर उसने रुपये वापस करने के नाम पर दो चेक दिया, पर वह भी बैंक में बाउंस हो गया। इस घटना के बाद हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, पिता तनाव में रहने लगे और पैरालिसिस अटैक आ गया। एक हाथ और पैर से वे निशक्त हो गए। मैंने माइनिंग की और मेरा बड़ा भाई भी प्रत्युश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। खर्चा वहन नहीं होने की वजह से हमें पढ़ाई बीच में ही बंद करना पड़ा। अभी मेरा बड़ा भाई बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर घर का खर्चा चला रहा। अंकित ने दीपका पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिसंबर 2023 में बड़े मुश्किल से पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद जांच के नाम पर लंबी प्रक्रिया चलती रही। यह भी पढ़ें- रिटायर्ड CRPF कर्मचारी को 'लॉरेंस बिश्नोई गैंग' से जोड़कर डराया, क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर 6.30 लाख ठगे दीपक टंडन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कटघोरा कोर्ट से एक के बाद एक पिछले दो साल के अंदर छह बार वारंट टंडन के खिलाफ जारी किए जा चुके हैं। पुलिस की टीम यहां से गिरफ्तारी के नाम पर रायपुर जाती है, पर उसके नहीं मिलने बात कहते हुए वापस लौट आती है। प्रेमचंद साहू थाना प्रभारी दीपका का कहना है कि अभी हाल ही में कोर्ट से दीपक टंडन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। इसके पहले के वारंट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।