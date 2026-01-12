CG में धान न बिकने से परेशान आदिवासी किसान ने खाया जहर, एक महीने से टोकन के लिए भटक रहा था... प्रशासनिक लापरवाही पर उठे सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: कोरबा जिले के हरदीबाजार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पुटा निवासी आदिवासी किसान सुमेर सिंह ने धान खरीदी में आ रही लगातार परेशानियों से तंग आकर जहर का सेवन कर लिया। बताया जा रहा है कि वह पिछले एक महीने से अपना धान बेचने के लिए भटक रहा था।

टोकन नहीं मिलने से बढ़ी परेशानी किसान को न तो धान बेचने के लिए टोकन मिल रहा था और न ही खरीदी प्रक्रिया में कोई स्पष्टता थी। आरोप है कि फड़ प्रभारी द्वारा उसे लगातार “आज-कल” कहकर टाल दिया जा रहा था, जिससे वह मानसिक तनाव में आ गया।