    Korba News: खेत में फसल की रखवाली करने गए युवक को हाथियों ने कुचला, इलाके में घुम रहा 38 दंतैलों का झूंड

    कोरबा वनमंडल अंतर्गत करतला रेंज में इन दिनों 38 हाथियों का झूंड घुम रहा है। हाथियों ने क्षेत्र के बोतली गांव में फसल की रखवाली करने जा रहे एक युवक को कुचलकर मार डाला। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं को लेकर लोगों में आक्रोश है।

    By Suresh kumar Dewangan
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 03:59:23 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 04:03:56 PM (IST)
    Korba News: खेत में फसल की रखवाली करने गए युवक को हाथियों ने कुचला, इलाके में घुम रहा 38 दंतैलों का झूंड
    हाथियों के हमले में किसान की मौत (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. करतला रेंज के ग्राम बोतली की घटना
    2. नुकसान को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश
    3. मृतक के परिजनों को मिलेगा मुआवजा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: कोरबा वनमंडल अंतर्गत करतला रेंज में मानव और हाथी के द्वंद्व का एक और दर्दनाक मामला सामने आया है। बोतली गांव शुक्रवार में देर रात एक किसान की हाथियों के हमले में मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब वह अपने खेत में फसल की रखवाली करने जा रहा था। ग्रामीणों में घटना को आक्रोश देखा जा रहा है।

    वन क्षेत्र में हाथियों की बढ़ती की संख्या के साथ उत्पात भी बढ़ने लगा है। लगातार हो रही जनधन हानि से प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीण परेशान हैं। करतला वन परिक्षेत्र के अधिकारी रघुनाथ राठिया ने बताया कि करतला रेंज में 38 हाथी विचरण कर रहे हैं। ग्राम बोतली निवासी 36 वर्षीय शिव नारायण कंवर रात लगभग एक बजे खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसका सामना एक हाथियोंं के झुंड से हो गया। अचानक हुए हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।


    घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों ने वन विभाग को अवगत कराया। इसके बाद विभागीय अधिकारी और कर्मचारी सुबह मौके पर पहुंचे। उन्होंने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजवाया।

    मृतक के परिजनों को मिलेगा 6 लाख का मुआवजा

    वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार मृतक के परिवार को तत्कालिक सहायता के रूप में 25 हजार रुपये प्रदान कर दिए गए हैं। विभागीय प्रावधान के अनुसार वन्यप्राणी हमले में जनहानि पर 6 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शेष पांच लाख 75 हजार रुपये भी जल्द ही परिजनों को दिए जाएंगे।

    गौरतलब है कि करतला रेंज में पिछले सप्ताह से 38 हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है। यह दल पीड़िया और आसपास के क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहा था। बीती रात दल आगे बढ़कर बोतली जंगल की ओर चला गया। इसी दौरान दल से अलग हुआ एक हाथी गांव के पास पहुंचा और यह हादसा हो गया।

