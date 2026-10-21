कोरबा में 24 घंटे में चार खौफनाक हादसे, 5 की मौत और दो गंभीर, तीन थानों में 4 भीषण दुर्घटनाओं पर मर्ग कायम, जांच शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : विजयादशमी का पर्व जिले के कई परिवारों के लिए मातम में बदल गया। 24 घंटे के भीतर कटघोरा, बरपाली और करतला क्षेत्र में हुए चार अलग-अलग सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कहीं बाइक सवार ट्रेलर की चपेट में आया, तो कहीं दशहरा मेला देखकर लौट रहे युवक को बस ने टक्कर मार दी। बरपाली के भालू मोड़ पर ट्रक की टक्कर से एक युवक की जान चली गई।

करतला क्षेत्र में इलेक्ट्रिक स्कूटी सवार एक ही परिवार के दो युवकों की मौत हो गई। हादसों के बाद संबंधित थानों की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पहला हादसा मंगलवार शाम कटघोरा थाना क्षेत्र के छुरी हाईस्कूल के सामने हुआ। दर्री निवासी राकेश कुमार रजक कटघोरा में स्थित अपनी मोबाइल दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान ओवरटेक करते समय वह ट्रेलर की चपेट में आ गया। इससे ट्रेलर से टक्कर लगने पर वह गिर पड़ा और ट्रेलर की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।