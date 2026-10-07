हरदीबाजार पुलिस ने किया जुआ फड़ का भंडाफोड़: 500 रुपये एंट्री फीस लेकर चल रहा था अवैध कारोबार

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : ग्राम उतरदा स्थित शक्ति खर्रा जंगल में तिरपाल लगाकर चल रहे जुआ फड़ पर पुलिस ने दबिश दी। घेराबंदी की भनक लगते ही मौके पर जुआडी जंगल की ओर भाग निकले। पुलिस ने पीछा कर तीन जुआरियों को पकड़ लिया। मौके से तीन बाइक, दो मोबाइल फोन, 5400 रुपये नकद और 52 पत्ती ताश जब्त की गई।

हरदीबाजार थाना प्रभारी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि शक्ति खर्रा जंगल में जुआ खेलने की सूचना मिलने पर टीम गठित कर मौके पर दबिश दी गई। पुलिस टीम ने जुआ फड़ के आसपास घेराबंदी की, लेकिन पुलिस को देखते ही बड़ी संख्या में जुआरी मौका पाकर जंगल की ओर भाग निकले।

पुलिस ने मौके से राजेश लहरें निवासी बुडगहन, पवन कुमार पटेल निवासी निरतु और नंदकुमार पटेल निवासी दीपका को पकड़ा। आरोपितों के कब्जे एवं मौके से बाइक, मोबाइल, नकद रकम जब्त की। तीनों के विरुद्ध जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

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पुलिस ने बताया कि ग्राम नेवसा निवासी हरि साहू पर जुआ फड़ संचालित करने तथा सत्य प्रकाश पटेल पर जुआरियों से नाल वसूली करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि जुआ खेलने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से करीब 500 रुपये एंट्री के नाम पर लिए जाते थे। दबिश के दौरान दोनों पुलिस के हाथ नहीं लगे। पुलिस अब हरि साहू और सत्य प्रकाश पटेल की तलाश कर रही है।