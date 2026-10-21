कोरबा में बस और स्कूटी की जोरदार टक्कर में दो युवकों की दर्दनाक मौत, हाइवा भिड़ंत में ड्राइवर ने भी दम तोड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : दशहरा उत्सव से ठीक पहले करतला-उरगा मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। नोनबिर्रा चौक के पास स्कूटी और आशीर्वाद बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में स्कूटी सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि घटनास्थल पर गंभीर चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे।

मृतकों की पहचान यशवंत गुप्ता (25), पिता हरिराम गुप्ता और शुभम गुप्ता (23) के रूप में हुई है। दुर्घटना की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। दशहरा की तैयारियों के बीच हुई इस घटना से स्थानीय लोग स्तब्ध हैं। जिन परिवारों में त्योहार की खुशियां मनाने की तैयारी चल रही थी, वहां अब मातम पसरा है।