साइबर ठगों के हाथ लगा बिलासपुर के स्कूल संचालक का मोबाइल, अकाउंट में ट्रांसफर किए 1.12 करोड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिलासपुर शहर के प्रयास पब्लिक स्कूल के बैंक खाते का साइबर ठगों ने म्यूल अकाउंट के रूप में उपयोग कर 1.12 करोड़ रुपये का लेनदेन किया। स्कूल संचालक का मोबाइल कोलकाता में गुम होने के बाद जालसाजों ने बैंक खाते से जुड़ी मोबाइल सेवा का दुरुपयोग कर ठगी की रकम 100 से ज्यादा बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी।

मामले की शिकायत पर सरकंडा पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच डायरी कोलकाता भेज दी है। राजकिशोर नगर निवासी डॉ. सचिन यादव प्रयास पब्लिक स्कूल के संचालक हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 10 अगस्त को कोलकाता के न्यू मार्केट थाना क्षेत्र में धरमतला के पास उनका जियो सिम लगा मोबाइल गुम हो गया था। तलाश के बाद मोबाइल नहीं मिला। वे सिम बंद कराने के लिए सेवा केंद्र पहुंचे, लेकिन पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं होने से सिम तत्काल बंद नहीं हुआ।