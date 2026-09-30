कोरबा: पिंजरे में घुसा 5 फीट का जहरीला नाग, पालतू तोते को निगला, दूसरे को बचाने पहुंची रेस्क्यू टीम

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: मिशन रोड निवासी एक परिवार के पालतू तोते के पिंजरे में बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे पांच फीट लंबा नाग घुस गया। परिवार के सदस्य जब तोते को देखने पहुंचे तो पिंजरे के भीतर नाग को फन फैलाए देखकर उनके होश उड़ गए। जांच करने पर पता चला कि नाग एक तोते का शिकार कर चुका था।

पिंजरे में मौजूद दूसरे तोते को लेकर भी परिवार के सदस्य चिंतित हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिवार ने वन्यजीव बचाव दल नोवा नेचर के प्रमुख जितेंद्र सारथी को जानकारी दी। उन्होंने टीम के सदस्य बाबी श्रीवास को मौके पर भेजा। टीम ने सावधानीपूर्वक नाग को पिंजरे से बाहर निकालकर सुरक्षित रेस्क्यू किया। इस दौरान नाग के शरीर पर संघर्ष के कारण चोट के निशान भी दिखाई दिए। उसे रेस्क्यू बैग में रखने के बाद सुरक्षित रूप से प्राकृतिक रहवास क्षेत्र में छोड़ दिया गया।