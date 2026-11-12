कोरबा में बेटे की मौत के गम में मां ने लगाई फांसी, रानी रोड के घर में साड़ी के फंदे पर लटका मिला शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: शहर के पुरानी बस्ती स्थित रानी रोड क्षेत्र में 50 वर्षीय गीता तंवर का शव घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा कार्रवाई की। मामले में मर्ग कायम कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

गीता तंवर उर्फ गीता बाई कंवर के बेटे की करीब दो साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद से वह अकेली रह रही थीं। बेटे की मौत के बाद से ही वह अक्सर गुमसुम रहती थीं और उसे याद कर दुखी होती थीं। बताया जा रहा है कि महिला ने घर के सामने वाले कमरे में साड़ी से फंदा लगाया था।