कोरबा के ओमपुर में मतांतरण के लिए हिंदू परिवारों को प्रलोभन देने का आरोप, बजरंग दल ने किया हंगामा, जांच शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : रजगामार चौकी क्षेत्र के ओमपुर में मतांतरण के लिए हिंदू परिवारों को प्रलोभन देने के आरोप पर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। एक मकान में आयोजित प्रार्थना सभा की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया।

संगठन ने आरोप लगाया कि लंबे समय से हिंदू परिवारों को आर्थिक प्रलोभन और बेहतर स्वास्थ्य का झांसा देकर मतांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। शिकायत की जांच की जा रही है।