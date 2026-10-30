कोरबा: 22 कैरेट बताकर बेच रहे थे 18 कैरेट का सोना, डिजिटल तौल मशीन और कार समेत 4 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। कम कैरेट के सोने को 22 कैरेट बताकर लोगों को बेचने और गोल्ड लोन कंपनियों में गिरवी रखकर ऋण हासिल करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामले में कोरबा, रायपुर और दिल्ली के चार आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों ने 18 कैरेट का सोने का लाकेट 22 कैरेट बताकर एक व्यक्ति को 45 हजार रुपये में बेच दिया था। जांच कराने पर सोने की शुद्धता कम निकली, जिसके बाद धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से सोने के आभूषण, नकदी, डिजिटल तौल मशीन, बैंक जमा पर्ची और वारदात में इस्तेमाल कार जब्त की है।

पुलिस ने बताया कि ग्राम कोरबी धतुरा निवासी संजय श्रीवास (46) ने सिविल लाइन रामपुर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि गांव के इंद्रेश साहू ने उसे 3.75 ग्राम वजन का 22 कैरेट सोने का लाकेट होने की जानकारी दी थी। इसकी कीमत 49 से 50 हजार रुपये बताते हुए 45 हजार रुपये में देने का सौदा किया गया। 28 अक्टूबर को इंद्रेश अपने साथियों के साथ सफेद कार से घंटाघर के पास पहुंचा और संजय से 45 हजार रुपये लेकर लाकेट दे दिया।

संदेह होने पर संजय ने इसकी जांच दिव्य ज्वेलर्स में कराई। जांच में लाकेट 22 कैरेट के बजाय 18 कैरेट का निकला। इसके बाद उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। शिकायत के बाद पुलिस ने लाकेट जब्त कर प्रार्थी से मिली जानकारी के आधार पर घेराबंदी की। मुख्य आरोपित इंद्रेश कुमार साहू को उसके तीन साथियों के साथ घटना में प्रयुक्त आई-10 कार समेत पकड़ा गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपित आपस में समन्वय बनाकर सोने के आभूषणों की खरीद-बिक्री और आपूर्ति करते थे। वे 18 या 20 कैरेट शुद्धता वाले आभूषणों को 22 कैरेट का बताकर ग्राहकों को बेचते थे। इसके अलावा कम शुद्धता वाले आभूषणों को अधिक कैरेट का बताकर विभिन्न गोल्ड लोन संस्थाओं में गिरवी रखते और ऋण हासिल करते थे। इससे होने वाली कमाई आपस में बांट लेते थे।