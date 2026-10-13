कोरबा: कोरवा आदिवासी की तीर मारकर हत्या, दो के खिलाफ केस दर्ज
कोरबा के श्यांग थाना क्षेत्र के सिमकेंदा सिरकी डुगरू गांव में कोरवा आदिवासी रामदुलार कोरवा की तीर-धनुष और सब्बल से हत्या का मामला सामने आया है। मृतक क...और पढ़ें
Publish Date: Tue, 13 Oct 2026 09:23:41 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Oct 2026 09:23:41 PM (IST)
प्रतीकात्मक चित्र
HighLights
- कोरवा आदिवासी की तीर-धनुष से हत्या।
- सिमकेंदा गांव में दो ग्रामीणों पर केस दर्ज।
- जमीन विवाद में हत्या की आशंका, जांच जारी।
नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: जिले के श्यांग थाना क्षेत्र के ग्राम सिमकेंदा सिरकी डुगरू में एक कोरवा आदिवासी की हत्या का मामला सामने आया है। रामदुलार कोरवा का शव घर के सामने खून से लथपथ हालत में मिला। मृतक की पत्नी ने गांव के ही दो लोगों पर तीर-धनुष और सब्बल से हमला कर हत्या करने का आरोप लगाया है।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना 10 अक्टूबर की रात करीब नौ बजे की है। मृतक की पत्नी बुधवारी कोरवा ने 11 अक्टूबर की सुबह घटना की जानकारी दी। उसने आरोप लगाते हुए बताया कि घरेलू बातों को लेकर अघन कोरवा और नंदू कोरवा ने उसके पति पर हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई।
मामले में पुलिस ने अघन कोरवा 22 वर्ष और नंदू कोरवा 65 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम सिमकेंदा सिरकी डुगरू, के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। घटना के बाद से पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।
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घटना के पीछे जमीन विवाद की आशंका भी जताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस जांच के बाद ही विवाद की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस का कहना है कि आरोपित के पकड़े जाने के बादपूछताछ से ही वास्तविक स्थिति सामने आएगी।