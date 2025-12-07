CG के कोरबा में बाइक गोदाम में भीषण आग, 25 बाइक जलकर राख; लाखों का नुकसान

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: कोरबा जिले में बीती रात एक बाइक गोदाम में भीषण आग लगने से भारी नुकसान हो गया। जब तक आग पर नियंत्रण पाया गया, तब तक गोदाम में रखी 25 बाइक और अन्य सामग्री पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। अनुमान है कि इस हादसे में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। यह घटना बांगो थाना क्षेत्र के पोंडी-उपरोड़ा बस स्टैंड के पास स्थित ईश्वर ऑटो पार्ट्स के गोदाम में देर रात हुई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रात में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने पास ही मौजूद कचरे में आग लगाई थी। धीरे-धीरे आग बढ़ती गई और फैलते हुए गोदाम तक पहुंच गई। कुछ ही समय में आग ने विकराल रूप ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही बांगो पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।