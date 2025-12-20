कार की बोनट पर रखकर युवक-युवती तलवार से काट रहे थे Cake, तभी पुलिस पहुंच गई... फिर थाने में मना 'HAPPY BIRTHDAY'

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: बीच सड़क पर खुलेआम जन्मदिन मनाने का ट्रेंड इन दिनों युवाओं में बढ़ता जा रहा है। सड़क के बीच में गाड़ी लगाकर केक काटना और शोर मचाने की घटनाएं आए दिन सामने आते रहती हैं। ऐसा ही कुछ ऐसी ही एक बर्थडे कोरबा शहर में भी मन रहा था, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मजा किरकिरा कर दिया।

दोस्त के जन्मदिन का केक तलवार से काट पाते, इसके पहले ही पुलिस ने युवक- युवतियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। बाद में सभी को थाना लाने के साथ ही उनके स्वजन को बुला कर समझाइश देकर सौंपा गया। घटना मानिकपुर पुलिस चौकी क्षेत्र की है।