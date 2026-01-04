खाद्य विभाग ने 12 लाख लोगों का राशन रोका, एक सदस्य की केवाईसी नहीं तो पूरे परिवार को राशन मिलना होगा बंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। खाद्य विभाग की मनमानी ने गरीबों की थाली से अनाज छीन लिया है। प्रदेश में ऐसे राशन कार्ड, जिनमें चार या उससे अधिक सदस्य दर्ज हैं और एक की भी केवाईसी अपडेट नहीं हुई है, उनका पूरा चावल आवंटन रोक दिया गया है।

बड़ी बात यह है कि जिन राशन कार्डों में तीन सदस्य दर्ज हैं, वहां केवाईसी नहीं होने के बावजूद आवंटन जारी रखा गया है। नियम स्पष्ट है कि जिस सदस्य की केवाईसी अपडेट नहीं है, केवल उसी का खाद्यान्न रोका जाना चाहिए। लेकिन विभाग ने नियमों को ताक पर रखकर पूरे परिवार का राशन बंद कर दिया।

करीब 12 लाख लोग प्रभावित हुए हैं

इस मनमानी फैसले से प्रदेशभर में करीब 12 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि प्रदेश के एक हजार से अधिक कुष्ठ रोगियों को भी पिछले तीन महीनों से चावल नहीं मिला है।

केवाईसी अपडेट न होने का हवाला देकर विभाग गरीब, बीमार और जरूरतमंदों को सजा दे रहा है। राजधानी में ऐसे सदस्यों की संख्या करीब 13 हजार बताई जा रही है।

कुष्ठ रोगियों तक को नहीं मिल रहा चावल

स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के 1,000 से अधिक कुष्ठ रोगियों को भी पिछले तीन महीनों से चावल नहीं मिला है। केवाईसी अपडेट न होने का हवाला देकर गरीब, बीमार और जरूरतमंद लोगों को सजा दी जा रही है।

पीडीएस स्टॉक और घोटाले के आरोप

पीडीएस स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं हो रहा है। सहकारी समितियों और शासकीय उचित मूल्य दुकानों में चावल को लेकर बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। कांग्रेस का दावा है कि गरीबों के हक का चावल घोटाले के जरिये दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा है।