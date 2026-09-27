महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ठगी का पैसा पहुंचा छत्तीसगढ़, चांपा से चौथा आरोपी गिरफ्तार

देवेंद्र गुप्ता नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में हुई आनलाइन ठगी की रकम चांपा क्षेत्र के बैंक खातों (म्यूल एकाउंट) में पहुंचने का मामला सामने आया है। इन खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम को आगे दूसरे खातों में भेजने के लिए किया जा रहा था।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकृत समन्वय पोर्टल से मिले इनपुट के बाद चांपा पुलिस और साइबर सेल ने जब बैंक खातों के लेन-देन की जांच की तो यह नेटवर्क सामने आया। अब तक सामने आए मामलों में 18 लाख 17 हजार 216 रुपये की ठगी की रकम का लेन-देन इन खातों से जुड़ा मिला है।

चांपा थाना प्रभारी कमलेश सैंडे ने बताया कि दूसरे राज्यों में हुई साइबर ठगी की रकम स्थानीय बैंक खातों में आने के बाद आगे स्थानांतरित की गई। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ लोगों ने कमीशन के बदले अपने बैंक खाते दूसरे लोगों को उपलब्ध कराए थे। इसके लिए उन्हें हर माह पांच से 10 हजार रुपये देने का लालच दिया गया था। बैंक खातों की जांच के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले जुलाई माह में बरपाली कलानगरदा निवासी पिंकी डडसेना को गिरफ्तार किया। इसके बाद जांच आगे बढ़ी तो हसौद बाजार निवासी सूरज जांगड़े और चारौदी निवासी राकेश धीरहे की भूमिका सामने आई और दोनों को गिरफ्तार किया गया। इसी कड़ी में 26 सितंबर को पुलिस ने छोटेकोट, मालखरौदा निवासी शुभम भारद्वाज (22) को गिरफ्तार किया। चारों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है।