कोरबा में हाइवा की टक्कर से स्कूटी सवार मां-बेटी की मौके पर मौत, नाराज लोगों ने किया चक्का जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: दर्री थाना क्षेत्र में बाजार से सब्जी लेकर लौट रही स्कूटी सवार मां-बेटी को हाइवा ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मां-बेटी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। नाराज लोगों ने चक्काजाम कर दिया। घटना दर्री थाना अंतर्गत दर्री बाजार के समीप हुई।

जानकारी के अनुसार, कोहड़िया में रामखिलावन अपनी पत्नी, एक पुत्र और पुत्री के साथ रहते थे। रोजी-मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे रामखिलावन की पत्नी रामकुंवर और उसकी पुत्री अंजलि उर्फ रानू (20 वर्ष) रविवार शाम को स्कूटी से दर्री बाजार गए थे। दोनों खरीदारी के बाद वापस लौट रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे हाइवा चालक ने उन्हें टक्कर मार दी।

घटना में मां-बेटी हाइवा की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। एक्सीडेंट के बाद राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। गुस्साए लोगों ने स्थल पर चक्काजाम कर दिया। सूचना मिलने पर दर्री पुलिस मौके पर पहुंची और आंदोलन कर रहे लोगों को समझाइश देकर चक्काजाम खत्म किया। लोगों का कहना था कि बाजार के दिन भी चालक तेज रफ्तार से भारी वाहन चलाते हैं, जबकि मार्ग में काफी भीड़ रहती है। वैसे भी शाम के वक्त इस मार्ग में भीड़ रहती है, इसलिए भारी वाहन चालकों को धीमी गति से चलाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है।