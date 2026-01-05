मेरी खबरें
    कोरबा के दर्री बाजार में रविवार शाम एक तेज रफ्तार हाइवा ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से ...और पढ़ें

    By Pradeep BarmaiyaEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 04:12:38 AM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 04:13:09 AM (IST)
    कोरबा में हाइवा की टक्कर से स्कूटी सवार मां-बेटी की मौके पर मौत, नाराज लोगों ने किया चक्का जाम
    दर्री में घटनास्थल पर लगी लोगों की भीड़

    HighLights

    1. हाइवा की टक्कर से स्कूटी सवार मां बेटी की मौके पर मौत
    2. दर्रीबाजार के पास हुई घटना, सब्जी लेकर लौट रहे थे दोनों
    3. घटना के बाद लोगों ने विरोध जताते हुए कर दिया चक्काजाम

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: दर्री थाना क्षेत्र में बाजार से सब्जी लेकर लौट रही स्कूटी सवार मां-बेटी को हाइवा ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मां-बेटी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। नाराज लोगों ने चक्काजाम कर दिया। घटना दर्री थाना अंतर्गत दर्री बाजार के समीप हुई।

    जानकारी के अनुसार, कोहड़िया में रामखिलावन अपनी पत्नी, एक पुत्र और पुत्री के साथ रहते थे। रोजी-मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे रामखिलावन की पत्नी रामकुंवर और उसकी पुत्री अंजलि उर्फ रानू (20 वर्ष) रविवार शाम को स्कूटी से दर्री बाजार गए थे। दोनों खरीदारी के बाद वापस लौट रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे हाइवा चालक ने उन्हें टक्कर मार दी।


    घटना में मां-बेटी हाइवा की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। एक्सीडेंट के बाद राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। गुस्साए लोगों ने स्थल पर चक्काजाम कर दिया। सूचना मिलने पर दर्री पुलिस मौके पर पहुंची और आंदोलन कर रहे लोगों को समझाइश देकर चक्काजाम खत्म किया।

    लोगों का कहना था कि बाजार के दिन भी चालक तेज रफ्तार से भारी वाहन चलाते हैं, जबकि मार्ग में काफी भीड़ रहती है। वैसे भी शाम के वक्त इस मार्ग में भीड़ रहती है, इसलिए भारी वाहन चालकों को धीमी गति से चलाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है।

    लोगों का कहना है कि इस मार्ग में स्पीड ब्रेकर बनाया जाना चाहिए। पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझाइश देकर शांत कराया और वैधानिक कार्रवाई के बाद शव पोस्टमॉर्टम के लिए मर्च्यूरी में रखा दिया है।

    बगदेवा पुलिया पर ट्रेलर की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत

    कोरबा के बगदेवा पुलिया के पास ट्रेलर की चपेट में आने से एक राहगीर की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने चक्काजाम कर दिया। इससे छह किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। घटना रात सात बजे हुई। बताया जा रहा है कि ग्राम करतली झोरकी निवासी मिलन दास कल से लापता हो गया था। उसे आखिरी बार ढोंगानाला के पास देखा गया था। खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिला।

    शाम को वह बगदेवा पुलिया के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रेलर चालक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। घटना में ग्रामीण की मौत हो गई। जानकारी मिलते ही राहगीरों और ग्रामीणों की भीड़ लग गई। लोगों ने घटनास्थल एकत्र हो कर चक्काजाम कर दिया।

    जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर चक्काजाम खत्म करवाया। हालांकि ग्रामीण मुआवजा और वाहन मालिक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे।

