कोरबा के कटघोरा में सांभर में इल्ली मिलने पर मुरली होटल सील, आगामी आदेश तक बंद रखने का नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: कटघोरा के चर्चित मुरली होटल में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी और स्वच्छता में गंभीर लापरवाही सामने आने पर खाद्य एवं औषधीय प्रशासन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। होटल में ग्राहक को परोसे गए सांभर में इल्ली मिलने की शिकायत के बाद विभागीय टीम ने निरीक्षण किया। जांच में खामियां पाए जाने पर होटल को आगामी आदेश तक बंद रखने का नोटिस जारी कर दिया गया। साथ ही क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाते हुए प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया है।
होटल में नाश्ता करने पहुंचे एक ग्राहक को सांभर में कीड़ा दिखाई दिया था। मामला सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग के इंस्पेक्टर विकास भगत और उनकी टीम ने कटघोरा स्थित मुरली होटल का निरीक्षण किया। इस दौरान होटल में तैयार सांभर का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया। विकास भगत ने बताया कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आने के बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की।
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निरीक्षण के दौरान सांभर में इल्ली पाए जाने की पुष्टि हुई। जांच के दौरान होटल में साफ-सफाई और स्वच्छता व्यवस्था में भी गंभीर कमियां मिलीं। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था। इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने होटल का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद रखने का निर्देश दिया।
आगामी आदेश तक खाद्य सामग्री के क्रय-विक्रय पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कटघोरा स्थित शारदा स्वीट्स का भी निरीक्षण किया। यहां भी जांच के बाद विभागीय कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र के होटल और खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।