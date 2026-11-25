नईदुनिया प्रतिनिधि कोरबा : नगर पालिक निगम कोरबा के कई वार्डों में शासकीय पट्टे के लिए सर्वे किया जा रहा है। वार्ड क्रमांक एक के निवासियों का आरोप है कि पात्र जरूरतमंद परिवारों के नाम सूची में शामिल नहीं हैं, जबकि नौकरीपेशा लोगों और जनप्रतिनिधियों को पात्र बताया गया है।

वार्डवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि सूची एक जनप्रतिनिधि के घर बैठकर तैयार की गई। निगम और राजस्व विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने कथित तौर पर घर-घर जाकर पात्र लोगों की सूची बनाई थी। सूची पर 27 नवंबर तक दावा-आपत्ति मांगी गई है। बड़ी संख्या में वार्डवासी कलेक्टर जनदर्शन पहुंचे और सूची पर आपत्ति दर्ज कराते हुए दोबारा सर्वे की मांग की।