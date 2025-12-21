मेरी खबरें
    Korba News: शादी के 6 महीने बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने पति पर कीटनाशक खिलाने का लगाया आरोप

    कोरबा के करतला थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की शादी के 6 महीने बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पति और ससुराल पक्ष का कहना है कि मृतका ने ...और पढ़ें

    By Pradeep BarmaiyaEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 21 Dec 2025 11:54:29 PM (IST)Updated Date: Sun, 21 Dec 2025 11:57:43 PM (IST)
    1. शादी के छह महीने बाद ही नवविवाहिता की मौत
    2. मृतका के पति पर कीटनाशक पिलाने का आरोप
    3. दोनों पक्षों के बयान पर मामले की जांच जारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: शादी के छह माह बाद ही नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतका के स्वजन ने पति पर कीटनाशक दवा पिलाने का आरोप लगाया। वहीं पति का कहना है कि उसने स्वयं कीटनाशक दवा पी। पुलिस मामले में जांच कर रही है.

    जानकारी के अनुसार, घटना कोरबा जिले के करतला थाना क्षेत्र के ग्राम बांधाखार की है। जयकिशन सिदार 24 वर्ष पेशे से किसान है। 27 जून 2025 को खरसिया के ग्राम लोधिया की रहने वाली मालती सिदार 23 वर्ष प्रेम विवाह किया था। हालांकि दोनों परिवार में पहले से रिश्तेदारी थी और जान-पहचान होने की वजह से ही जयकिशन व मालती ने विवाह किया था।


    बताया जा रहा है कि 16 दिसंबर की सुबह मालती ने घर में रखे कीटनाशक का सेवन कर लिया। जब उसकी तबियत बिगड़ने लगी, इसकी जानकारी स्वजन को देर शाम हुई। उसे करतला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया गया। स्वजनों ने ट्रांसपोर्ट नगर कोरबा स्थित के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान 19 दिसंबर की रात मालती की मौत हो गई।

    मायका पक्ष ने पति पर लगाया आरोप

    अस्पताल प्रबंधन ने सीएसईबी पुलिस को मेमो भेजकर घटना की सूचना दी। नवविवाहिता की मौत से मामला जुड़ा होने की वजह से पुलिस ने कार्यपालिक दंडाधिकारी को सूचित किया और उनके साथ मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची। जहां कार्यपालिक दंडाधिकारी ने मृतका के स्वजन का बयान लिया। पूछताछ में पति जयकिशन सिदार और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों ने कहा कि उन्हें उसके आत्महत्या करने के कारण की कोई जानकारी नहीं है।

    वहीं, मायके पक्ष के लोगों ने पति जयकिशन पर मालती को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। शादी के महज एक सप्ताह बाद से ही जयकिशन अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। मृतका की बुआ उमा सिदार ने बताया कि मालती ने बचपन में ही अपने माता-पिता को खो दिया था। शादी के बाद से जयकिशन ने मालती का मोबाइल तोड़ दिया था।

    मामले की जांच में जूटी पुलिस

    18 दिसंबर को जयकिशन ने जानकारी दी की मालती को उल्टी-दस्त हो रहा है। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन कीटनाशक खाने वाली जानकारी अस्पताल पहुंचने पर मिली। बुआ उमा सिदार के अनुसार, मालती ने कहा कि उसने कीटनाशक नहीं पिया है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष का बयान दर्ज कर लिया है। जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।

