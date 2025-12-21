Korba News: शादी के 6 महीने बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने पति पर कीटनाशक खिलाने का लगाया आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: शादी के छह माह बाद ही नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतका के स्वजन ने पति पर कीटनाशक दवा पिलाने का आरोप लगाया। वहीं पति का कहना है कि उसने स्वयं कीटनाशक दवा पी। पुलिस मामले में जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, घटना कोरबा जिले के करतला थाना क्षेत्र के ग्राम बांधाखार की है। जयकिशन सिदार 24 वर्ष पेशे से किसान है। 27 जून 2025 को खरसिया के ग्राम लोधिया की रहने वाली मालती सिदार 23 वर्ष प्रेम विवाह किया था। हालांकि दोनों परिवार में पहले से रिश्तेदारी थी और जान-पहचान होने की वजह से ही जयकिशन व मालती ने विवाह किया था।