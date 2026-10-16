एनटीपीसी कर्मियों को दशहरा पर मिलेगा बड़ा तोहफा, 1.80 से 5.10 लाख रुपये तक मिलेगा पीआरपी बोनस

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) में कार्यरत कर्मियों को परफारमेंस रिलेटेड पे (पीआरपी) के रुप में न्यूनतम 1.80 लाख से अधिकतम 5.10 लाख रुपये प्रदान किया जाएगा। प्रबंधन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कर्मियों के खाते में 17 अक्टूबर को यह राशि जमा हो जाएगी।

एनटीपीसी में कार्यरत अधिकारी- कर्मचारियों को दुर्गा पूजा- दशहरा के अवसर पर बोनस के स्थान पर पिछले छह साल से पीआरपी प्रदान किया जा रहा है। इससे श्रमिक संघ प्रतिनिधियों को प्रतिवर्ष बोनस के लिए प्रबंधन के साथ वार्ता नहीं करना पड़ता है। एनटीपीसी ग्रुप, स्थानीय संयंत्र तथा कर्मियों के कार्य के आधार पर निर्धारित परफार्मेंस के आधार पर पीआरपी प्रदान किया जाता है। इससे कर्मियों को भी बोनस की अपेक्षा पीआरपी से ज्यादा राशि मिलने लगी है।