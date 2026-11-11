खरीदी पूरी होने तक कोरबा के उपार्जन केंद्रों में खुले आसमान के नीचे रहेगा धान, शेड व गोदाम का अभाव

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होने जा रही है। इस बार धान की रिसाइक्लिंग रोकने के लिए शासन ने खरीदी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब उपार्जन पूरा होने के बाद ही केंद्रों से धान का उठाव किया जाएगा। इस फैसले से जहां खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता आने की उम्मीद है, वहीं जिले के 73 उपार्जन केंद्रों में करीब 31 लाख क्विंटल धान जमा होने की स्थिति में व्यवस्था पर दबाव बढ़ने की आशंका है।

पर्याप्त शेड और गोदाम नहीं होने से केंद्रों में धान रखने की समस्या खड़ी हो सकती है। ऐसे में टोकन कटने के बाद भी किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कतार में इंतजार करना पड़ सकता है। असमय बारिश से धान के भीगने और खराब होने का खतरा भी बना रहेगा।

धान खरीदी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मानसून के उतार-चढ़ाव के बावजूद इस बार बेहतर उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। जिले में करीब 91 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बोआई हुई है। फसल पकने के साथ दीपावली के बाद कटाई में तेजी आई है। हालांकि, किसानों को उपज बेचने से पहले धान के पूरी तरह सूखने का इंतजार करना पड़ रहा है। यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में धान न बेचने पर भी मिलेगा बोनस: 21 क्विंटल की मजबूरी खत्म, सरकार ने दी ऐतिहासिक छूट जिला राजस्व विभाग की ओर से अब तक आनावरी रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकी है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी 15 नवंबर से खरीदी शुरू होगी, लेकिन खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी के बजाय 15 जनवरी निर्धारित की गई है। जिले में 65 समितियों के माध्यम से 73 उपार्जन केंद्रों का संचालन किया जाएगा। इस वर्ष आठ नए केंद्र शुरू किए गए हैं। इससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय करने से राहत मिलेगी।

हालांकि, केंद्रों की संख्या बढ़ने के बावजूद जरूरी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पाया है। दादर, पिपरिया, नुनेरा, बकसाही, सुमेधा और कुदुरमाल सहित कई केंद्रों में शेड और गोदाम की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। कुछ स्थानों पर किसानों के बैठने तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उपार्जन के लिए मैदान तो चिह्नित कर दिए गए हैं, लेकिन विद्युत आपूर्ति और कंप्यूटर संचालन के लिए कक्ष जैसी सुविधाओं का भी अभाव है। ऐसे में किसानों को मौसम देखकर धान लेकर केंद्र पहुंचना होगा। गोदाम नहीं होने से केंद्र प्रभारियों को खुले में रखे धान की रातभर निगरानी करनी पड़ेगी। हाथी प्रभावित केंद्रों में धान की सुरक्षा बड़ी चुनौती धान खरीदी के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी हाथी प्रभावित क्षेत्रों के किसानों और केंद्र प्रभारियों को उठानी पड़ सकती है। केंदई, पसान, ऐतमानगर और कुदमुरा वन परिक्षेत्र से लगे मदवानी, चिर्रा और केरवाद्वारी जैसे गांवों में उपार्जन केंद्र तो खोल दिए गए हैं, लेकिन वहां गोदाम की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। खुले में रखे धान को हाथियों से बचाना प्रबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। कोरबा और कटघोरा वन मंडल में हाथियों की लगातार मौजूदगी के कारण ग्रामीणों को भी अपनी उपज लेकर केंद्र पहुंचने में परेशानी होती है। हाथियों के विचरण के चलते कई बार किसान समय पर धान बेचने नहीं पहुंच पाते। केंद्र प्रभारियों को भी जान जोखिम में डालकर धान की रखवाली करनी पड़ती है। पिछले वर्ष हाथी के हमले में एक केंद्र प्रबंधक की मौत हो चुकी है। ऐसे में इस बार भी हाथी प्रभावित केंद्रों में धान की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है।