कोरबा में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे पटवारियों ने नोटिस जलाकर हनुमान चालीसा का किया पाठ

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: चार सूत्रीय मांगों को लेकर 13 अक्टूबर से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर डटे पटवारियों ने प्रशासन के नोटिस के खिलाफ अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर काम पर लौटने के नोटिस की प्रतियां जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। पटवारियों ने नोटिस के बावजूद आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है।

जिले के 254 हल्कों में पदस्थ 201 पटवारियों में से 176 पटवारी हड़ताल पर हैं। इनमें संघ के जिलाध्यक्ष मिथलेश वर्मा को निलंबित किया जा चुका है। शेष 175 पटवारियों को प्रशासन ने तत्काल काम पर लौटने का नोटिस जारी किया गया है। पटवारी पीवी एप के जरिए फसल सत्यापन में आ रही तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतों का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि एप में सुधार किया जाए और निलंबित पटवारियों का निलंबन वापस लिया जाए।