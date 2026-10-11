कोरबा में पिकनिक बनी मातम, डैम में नहाने उतरा 15 साल का किशोर डूबा, दूसरे दिन मिला शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : पिकनिक मनाने निकले चार बच्चों के लिए शुक्रवार का दिन हादसे में बदल गया। बांकी क्षेत्र के सुमेधा पहुंचे बच्चे नदी में बने डैम में नहाने उतरे थे। इसी दौरान 15 वर्षीय नरेश साहू पानी में डूब गया, जबकि उसके तीन साथी बाहर निकल आए। घटना के बाद उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन शुक्रवार देर शाम तक कोई सुराग नहीं मिला। शनिवार को नरेश का शव बरामद किया गया। किशोर की मौत से स्वजन में शोक छा गया।

दर्री थाना अंतर्गत अयोध्यापुरी- जमनीपाली में नरेश साहू पिता फिरतुराम साहू निवासरत था। वह तीन अन्य बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए सुमेधा पहुंचा था। वहां नदी में बने डैम में नहाने के दौरान नरेश गहरे पानी में चला गया और बाहर नहीं निकल सका। उसके साथ गए बच्चों ने घटना की जानकारी स्वजन को दी। इसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई। शुक्रवार देर शाम तक आसपास के क्षेत्र में खोजबीन की गई, लेकिन नरेश का पता नहीं चला।