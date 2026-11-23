नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: किसानों को धान के साथ दूसरी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकार विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही हैं। इन्हीं योजनाओं की जानकारी देने भाजपा ने प्रेस वार्ता की।

टीपी नगर स्थित तिलक भवन में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के अध्यक्ष रजनीश सिंह ने कृषक उन्नति योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार खेती में विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है। धान के स्थान पर दूसरी फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की आदान सहायता देने का प्रावधान है। वहीं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य धान पर निर्भरता कम करने के साथ अन्य फसलों का उत्पादन बढ़ाना और किसानों को खेती के नए विकल्प उपलब्ध कराना है। यह भी पढ़ें- शादी के सीजन में कोरबा के रेल यात्रियों की बढ़ेगी मुसीबत: 6 से 18 दिसंबर तक रद रहेंगी 12 ट्रेनें गन्ना उत्पादकों को राहत देने के लिए प्रदेश में उपार्जन मूल्य 355 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। शक्कर कारखानों में गन्ने की रिकवरी के आधार पर किसानों को 425 रुपये से लेकर 488 रुपये 67 पैसे प्रति क्विंटल तक भुगतान किया जा रहा है।