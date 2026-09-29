कोरबा में घर के आंगन में पहुंचा दुर्लभ पैंगोलिन, सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। ग्राम पाली पढ़निया में देर रात एक दुर्लभ और संरक्षित वन्यजीव भारतीय पैंगोलिन (कहट) के आबादी क्षेत्र में पहुंचने से लोगों में कौतूहल मच गया। पैंगोलिन गांव निवासी रामरतन सिंह कंवर के घर के आंगन में रात करीब 12:30 बजे घूमता दिखाई दिया।

ग्रामीणों ने उसे पकड़ने या परेशान करने के बजाय तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित तरीके से पैंगोलिन का रेस्क्यू कर उसे उपयुक्त प्राकृतिक रहवास क्षेत्र में छोड़ दिया।

सुरक्षित प्राकृतिक रहवास में छोड़ दिया गया वनमंडलाधिकारी कोरबा जितेंद्र उपाध्याय को जानकारी देने के बाद नोवा नेचर के जितेंद्र सारथी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू के दौरान वन्यजीव को किसी तरह की चोट न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखा गया। आवश्यक विभागीय प्रक्रिया पूरी करने के बाद पैंगोलिन को सुरक्षित रूप से उसके प्राकृतिक रहवास में छोड़ दिया गया। घर के आंगन में दुर्लभ वन्यजीव दिखाई देने के बाद भी ग्रामीणों ने उसे पकड़ने, घेरने या नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। निखिल कंवर, गजेंद्र कंवर, मनीष, रामरतन, सत्यम, सुशील कंवर सहित ग्रामीणों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग किया। उनकी तत्परता और संवेदनशीलता से पैंगोलिन को सुरक्षित बचाया जा सका।