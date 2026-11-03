कोरबा में रेत कारोबार पर वर्चस्व की जंग, दो गुटों में खूनी संघर्ष, पथराव के बाद 10 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : शहर में रेत के कारोबार पर वर्चस्व की लड़ाई एक बार फिर सड़क पर आ गई। वैध और अवैध तरीके से चल रहे रेत के कारोबार से जुड़े दो गुट ट्रैक्टर रोकने और रेत खाली कराने की बात पर आमने-सामने आ गए। बुधवारी दशहरा मैदान के पास दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग-अलग अपराध दर्ज कर कुल 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रेत कारोबार से जुड़े विवाद में पुलिस की सख्त कार्रवाई जरूरी थी, लेकिन इस मामले में चोटों की स्थिति को देखते हुए हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धारा लगाए जाने पर सवाल उठ रहे हैं।

घटना दो और तीन नवंबर की दरम्यानी रात सीएसईबी चौकी क्षेत्र की है। ढोंढ़ीपारा निवासी राजेन उर्फ राजेंद्र दास और काशीनगर निवासी यशवंत कश्यप का गुट रेत के कारोबार से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच रेत उत्खनन और परिवहन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था।

सोमवार की रात हसदेव नदी से रेत लेकर अलग-अलग क्षेत्रों में ट्रैक्टरों से परिवहन किया जा रहा था। इसी दौरान बुधवारी मैदान के पास एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष का रेत लदा ट्रैक्टर रोक लिया और रेत खाली कराने की बात कही। ट्रैक्टर चालक ने इसकी जानकारी राजेन दास को दी। इसके बाद वह अपने साथियों के साथ कार से मौके पर पहुंच गया। वहां दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर विवाद हिंसक हो गया। दोनों ओर से हाथ-मुक्के चलने के साथ ईंट-पत्थर, डंडे, बेल्ट और अन्य वस्तुओं से हमला किया गया। घटना में दोनों पक्षों के कई लोगों को चोटें आईं। घटना में दोनों गुटों में एक-एक व्यक्ति को ही अधिक चोट आई, जबकि शेष लोगों को मामूली चोटें लगी हैं। सूचना पर सीएसईबी चौकी और सिविल लाइन रामपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभाली। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। राजेन दास की रिपोर्ट परयशवंत कश्यप उर्फ लक्की, विक्रम कश्यप और संतोष चंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।