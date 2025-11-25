छत्तीसगढ़ की बेटी संजू ने कबड्डी में चमकाया भारत का नाम, शानदार खेल से टीम को फाइनल में पहुंचाया

नईदुनिया न्यूज, कोरबा। महिला कबड्डी वर्ल्डकप में भारतीय टीम ने इस बार ऐसा दमखम दिखाया है कि पूरे विश्व ने भारतीय खिलाड़ियों के जज़्बे और जुनून को सलाम किया है। रविवार को खेले गए रोमांच से भरे सेमीफाइनल में भारत ने शक्तिशाली टीम ईरान को 33-21 से मात देकर न केवल फाइनल में प्रवेश किया, बल्कि कबड्डी की दुनिया में नया इतिहास भी रच दिया। इस यादगार जीत की नायिका बनीं कोरबा जिले के विकासखंड पाली, ग्राम केराकछार की प्रतिभाशाली और जुझारू खिलाड़ी संजू देवी। जिन्होंने अपने शानदार खेल कौशल, धैर्य और फुर्ती का बेजोड़ प्रदर्शन करते हुए टीम के लिए नौ अत्यंत महत्वपूर्ण अंक अर्जित किए।

ढाका में फाइनल अब भारत का खिताबी मुकाबला चाइनीज ताइपे से ढाका में खेला जाएगा। कबड्डी प्रेमी इसे टी-स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकेंगे, जहां पूरा देश भारतीय बेटियों के दमदार खेल का गवाह बनेगा। दूसरा महिला कबड्डी वर्ल्डकप बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 15 नवंबर से शुरू हुआ है, इसमें कुल 11 देशों की टीम मैदान में उतरी हैं। भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत से ही जबरदस्त दबदबा बनाए रखा। लीग चरण में भारत ने अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए थाईलैंड को 65-20, जर्मनी को 51-16, मेजबान बांग्लादेश को 43-18 तथा युगांडा को 63-22 से करारी शिकस्त दी।