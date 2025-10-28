CG के कोरबा में नौकरी से निकालने के नाम पर धमकी, एसईसीएल कर्मी से 11 लाख की उगाही, आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। एसईसीएल (South Eastern Coalfields Limited) के एक कर्मचारी से नौकरी से निकालने का भय दिखाकर 11 लाख रुपये की उगाही का मामला सामने आया है। आरोपी ने एसपी और एसईसीएल अधिकारियों के नाम का हवाला देकर कर्मचारी को लगातार धमकाया। पुलिस ने आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

साऊथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड की बलगी कॉलोनी में रहने वाले दीनदयाल (59 वर्ष), जो बलगी परियोजना में पंप ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं, ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर शिकायत की। उन्होंने बताया कि सितंबर 2024 में प्रवीण झा नामक व्यक्ति ने फोन कर कहा कि वह फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं और उनकी शिकायत सभी कार्यालयों में भेजकर नौकरी से बाहर करा देगा।

डर के चलते दीनदयाल ने नवंबर 2024 तक किश्तों में 5 लाख रुपये आरोपी को दे दिए। इसके बाद आरोपी ने एसपी के नाम पर धमकाते हुए 2.50 लाख रुपये और वसूल लिए। अगस्त 2025 में उसने एसईसीएल अधिकारी के नाम पर 10 लाख की मांग की और अग्रिम के तौर पर 2.50 लाख रुपये का चेक भी ले लिया। हालांकि चेक की तिथि एक साल बाद की होने के कारण वह पास नहीं हो पाया। इस तरह आरोपी ने कुल 11.10 लाख रुपये की उगाही कर ली।

मामला दर्ज

दीपका थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने बताया कि जांच के बाद आरोपी प्रवीण झा को बिलासपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ धारा 308(2) के तहत केस दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।