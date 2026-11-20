नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : ग्राम पहाड़गांव में जुआ खेलते हुए पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी लोग जांजगीर- चांपा जिले के बाराद्वार क्षेत्र के निवासी हैं। इनमें बाराद्वार नगर पालिका का एक एल्डरमैन और एक शिक्षक भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि सभी पिकनिक मनाने के बहाने कोरबा जिले में पहुंचे थे और जुआ खेल रहे थे। मौके से करीब 11 हजार रुपये नकद, मोबाइल और ताश के पत्ते जब्त किए गए हैं।

पुलिस ने बाया कि ग्राम पहाड़गांव में दोपहर करीब 2.20 बजे जुआ खेलने की सूचना पर कार्रवाई की गई। उरगा थाना के उप निरीक्षक नवीन पटेल की रिपोर्ट पर छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 के तहत अपराध क्रमांक 641-2026 दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों में अभिषेक उर्फ गज्जू ठाकुर (46), शशिकांत दुबे (56), ज्योतिष वैष्णव (51), रविंद्र खाण्डे (26), दीपक कुमार बंसल (26) और आशुतोष राय (33) शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपितों में शामिल रविंद्र खाण्डे बाराद्वार नगर पालिका में एल्डरमैन हैं।