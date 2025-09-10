मेरी खबरें
    रायपुर में महिला ने थाना परिसर में खुद को लगाई आग और दौड़ पड़ी, अस्पताल में भर्ती

    रायपुर स्थित महिला थाना में एक महिला ने खुद को आग लगा ली है। आग लगाने के बाद महिला दौड़ गई। उसके पीछे लोग आग बुझाने दौड़े। पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है। महिला को अस्पताल ले जाया गया। ऐसी जानकारी सामने आयी है कि महिला काउंसलिंग के लिए थाने पहुंची थी।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 01:48:37 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 01:48:37 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी रायपुर से सनसनीखेज खबर सामने आई है। शहर के बैरन बाजार स्थित महिला थाना परिसर में एक महिला ने खुद को आग के हवाले कर लिया। जानकारी के अनुसार महिला काउंसलिंग के लिए थाने आई थी और अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ और केमिकल लेकर पहुंची थी।

    थाना परिसर में अचानक महिला ने खुद पर आग लगा ली और चीखते-चिल्लाते हुए दौड़ पड़ी। वहां मौजूद लोग तुरंत उसकी ओर दौड़े और आग बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक महिला गंभीर रूप से झुलस चुकी थी।

    घटना की पुष्टि पुलिस ने की है। घायल महिला को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल उसकी पहचान और आग लगाने के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    मिली जानकारी के अनुसार, महिला का नाम वर्षा गोस्वामी बताया जा रहा है। उसका अपने पति के साथ विवाद चल रहा था, जिसके काउंसलिंंग के लिए ही महिला थाने पहुंची थी। लेकिन अचानक से महिला ने खुद को आग के हवाले किया और थाने की ओर दौड़ गई। मामले में लगातार अपडेट जारी है।

