छत्तीसगढ़ में अवकाश पर रहेंगे तहसीलदार और नायब तहसीलदार, एग्रीस्टैक और पीवी ऐप की खामियों का विरोध

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर, प्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदार शुक्रवार 13 नवंबर को एकदिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। गुरुवार को बिलासपुर में राजस्व अधिकारियों ने कलेक्टर से चर्चा कर ज्ञापन सौंपा। संघ ने स्पष्ट किया कि यह हड़ताल नहीं, बल्कि एग्रीस्टैक, पीवी ऐप और डिजिटल क्राप सर्वे की तकनीकी खामियों को सरलीकृत करने की मांग है।

पूर्व में मुख्य सचिव और सचिव को निवेदन पत्र देने के बाद कुछ विकल्प खुले हैं, लेकिन जमीनी समस्याएं बरकरार हैं। एग्रीस्टैक पोर्टल में हजारों किसानों का अनुमोदन पटवारी स्तर पर लंबित है और पटवारियों के हड़ताल पर होने से इन्हें आगे बढ़ाने का कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। पीवी ऐप से भौतिक सत्यापन के बावजूद प्रकरण डिजिटल क्राप सर्वे के लिए लंबित दिख रहे हैं, जिससे किसानों के टोकन नहीं कट पा रहे हैं।