एक था पति, एक थी पत्नी और एक थी वो... कोरबा में प्यार, तकरार और हथौड़े वाला क्लाइमेक्स

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : ग्राम घरीपखना में पति के दूसरी महिला से संबंध को लेकर विवाद के बाद पति-पत्नी और एक महिला के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। पत्नी ने आरोप लगाया है कि वह अपनी बहन के साथ पति से मिलने माचाडोली अस्पताल स्थित क्वार्टर पहुंची थी। वहां पति के साथ महिला को देखकर विवाद हो गया। इस दौरान उसके और उसकी बहन के साथ मारपीट की गई तथा हथौड़े से हमला करने का प्रयास किया गया।

शिकायत पर कटघोरा पुलिस ने अस्पताल के क्लर्क अंशुल सिंह और महिला के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि घटना पांच अक्टूबर की है। पत्नी ने बताया कि सुबह पति के साथ दूसरी महिला से संबंध को लेकर उसका विवाद हुआ था। इसके बाद पति ने रात में घर नहीं आने की बात कही। महिला से भी फोन पर बातचीत हुई थी। इसी के बाद वह अपनी बहन के साथ पति से मिलने माचाडोली अस्पताल पहुंची।