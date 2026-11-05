Korba Road Accident: कोरबा में तीन सड़क हादसे, भारी वाहनों ने छीन ली पांच जिंदगियां

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा। कोरबा जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे के भीतर तीन दुर्घटनाओं में पांच लोगों की मौत ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। औद्योगिक और कोयला परिवहन क्षेत्र होने के कारण जिले की सड़कों पर भारी वाहनों का दबाव पहले से ही अधिक है। इसके बावजूद तेज रफ्तार और यातायात नियमों की अनदेखी लोगों की जान पर भारी पड़ रही है।

पहला हादसा बुधवार सुबह कुसमुंडा थाना क्षेत्र के कुसमुंडा- गेवरा मुख्य मार्ग पर हुआ। यहां एक्टिवा और बाइक के बीच पहले टक्कर हुई। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर सीजी 12 एएस 3431 ने बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। स्कूटी सवार युवती दूर फेंका गई और उसकी भी मौत हो गई।