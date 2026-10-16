कोरबा में रबी सीजन 2026-27 में टोकन और क्यूआर कोड से होगा उर्वरक वितरण, कालाबाजारी पर लगेगी रोक

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: रबी सीजन 2026-27 में किसानों को रासायनिक उर्वरकों के वितरण के लिए नई डिजिटल व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत फ्रेमवर्क फार फर्टिलाइजर सेल (एफएफएस) साफ्टवेयर के माध्यम से टोकन प्रणाली से उर्वरक वितरित किए जाएंगे।

नई व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को सही समय पर उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराना, वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और कालाबाजारी पर रोक लगाना है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कृषि विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एफएफएस साफ्टवेयर के माध्यम से उर्वरक विक्रेताओं के स्टाक, उर्वरकों की प्राप्ति, दैनिक बिक्री और शेष उपलब्धता का डिजिटल रिकार्ड रखा जाएगा। यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एमओपी और एनपीके सहित अन्य उर्वरकों की बिक्री एवं स्टॉक की जानकारी भी साफ्टवेयर में दर्ज की जाएगी। इससे जिले में उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी हो सकेगी। साथ ही, संबंधित अधिकारी उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर उर्वरकों की मांग, आपूर्ति और वितरण की स्थिति की समीक्षा कर सकेंगे।