नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : बालको प्लांट से कॉपर केबल चोरी करने के लिए दो युवकों ने अनोखा तरीका अपनाया। केबल से प्लास्टिक का कवर हटाकर तांबे के तार को कमर से छाती तक शरीर में लपेट लिया और ऊपर से कपड़े पहनकर बाहर निकलने लगे। प्रोजेक्ट गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को उनकी गतिविधियों पर संदेह हुआ। जांच करने पर शरीर में छिपाया गया कापर वायर बरामद हो गया। दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया।

पुलिस ने उनके कब्जे से 49.280 किलोग्राम कापर वायर जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 49,280 रुपये बताई गई है। पुलिस ने बताया कि घटना 15-16 नवंबर की रात 10 से सुबह पांच बजे के बीच की है। बालको प्लांट में सीएच-चार के सामने खुले में रखे केबल ड्रम से कापर वायर काटकर चोरी किया गया था। मामले में पथरीपारा निवासी भीम मल्लाह (23) और भटगांव उपरपारा निवासी नरेश कुमार कंवर (21) की संलिप्तता सामने आई।

आरोपितों ने पहले केबल का प्लास्टिक कवर हटाकर तांबे के तार को अलग किया। इसके बाद उसे कमर से छाती तक शरीर में लपेट लिया और ऊपर से कपड़े पहन लिए। इसी दौरान प्रोजेक्ट गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मी संदीप श्रीवास्तव और मुकेश बरेठ को उन पर संदेह हुआ। यह भी पढ़ें- राजस्व अमले का महासंग्राम, पटवारियों के समर्थन में छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक संघ ने लिया सामूहिक अवकाश जांच करने पर चोरी का मामला सामने आ गया और दोनों को मौके पर पकड़ लिया गया। शिकायतकर्ता मनीष विश्वास की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू की। आरोपितों के कब्जे से मिले कॉपर वायर का इलेक्ट्रानिक तराजू से वजन कराया गया, जो 49.280 किलोग्राम निकला। चोरी की गई केबल एआईएफएल कंपनी की है।