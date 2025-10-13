पत्नी की बिस्तर पर, पति की रोशनदान से लटकती मिली लाश, चार बच्चों के सिर से उठा मां-बाप का साया

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: जिले के दूरस्थ ग्राम लैंगा में पति- पत्नी की संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिलने सनसनी फैल गई है। पत्नी की लाश बिस्तर में पड़ी हुई मिली। वहीं पति की लाश रोशनदान में फांसी के फंदे पर लटक रही थी। पत्नी के गले में मंगलसूत्र धंसा हुआ था।

सूचना पर पहुंची पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर पत्नी की हत्या कर पति द्वारा फांसी लगाए जाने का मामला प्रतीत हो रहा है। घटना जिला मुख्यालय से लगभग सौ किलोमीटर दूर पसान थाना अंतर्गत ग्राम लैंगा में घटित हुई। यहां संतराम यादव 40 वर्ष अपनी पत्नी अमृता यादव 35 वर्ष एवं चार बच्चों के साथ निवासरत था।