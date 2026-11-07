हाथों में डंडे लेकर कोरबा की सड़कों पर उतरीं महिलाएं, शराबखोरी के खिलाफ खोला जोरदार मोर्चा

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : घर में शराब पीकर लौटने वाले व्यक्ति का इंतजार करती पत्नी, नशे में विवाद की आशंका से सहमे बच्चे और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझते परिवारों की पीड़ा आखिरकार कोलगा गांव की महिलाओं के सब्र का बांध तोड़ गई। वर्षों से चली आ रही शराबखोरी की समस्या के खिलाफ अब उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया है।

करतला थाना क्षेत्र के इस गांव में महिलाओं ने शराबबंदी को केवल एक प्रस्ताव नहीं, बल्कि पूरे गांव की सामूहिक जिम्मेदारी बनाने का संकल्प लिया है। उनका साफ कहना है कि अब शराब के कारण किसी घर की शांति नहीं बिगड़ने दी जाएगी।

गांव के सरपंच संतराम राठिया की पहल पर आयोजित सामूहिक बैठक में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से गांव की सीमा में शराब बनाने, बेचने और पीने पर रोक लगाने का निर्णय लिया। इस फैसले के बाद सैकड़ों महिलाएं हाथों में डंडे लेकर सड़कों पर उतरीं। उन्होंने नारे लगाकर शराबबंदी के समर्थन में अपनी एकजुटता दिखाई। महिलाओं के तेवर में आक्रोश के साथ उन परिवारों का दर्द भी झलक रहा था, जो लंबे समय से नशे की वजह से परेशानियां झेल रहे हैं। शराबखोरी का असर सिर्फ शराब पीने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। इसकी कीमत कई बार पूरा परिवार चुकाता है। घर की कमाई नशे में खर्च होने से बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जरूरतें प्रभावित होती हैं।