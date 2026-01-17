CG Crime: कोरबा के नागिन झोरखी में घर के अंदर सिर कुचल कर युवती की नृशंस हत्या, लाश देखकर चीख पड़े मां-बाप

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा: जिले के दीपका थाना क्षेत्र स्थित नागिन झोरखी में घर के अंदर एक 25 वर्षीय युवती की किसी अज्ञात व्यक्ति ने सिर कुचल कर नृशंस हत्या कर दी। माता-पिता के घर लौटने पर जानकारी हुई। जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

सनसनीखेज और हृदयविदारक यह घटना दीपका पुलिस थाना अंतर्गत दीपका तहसील कार्यालय के पीछे नागिन झोरखी में हुई। यहां रामकुमार साहू अपनी पत्नी और 25 वर्षीय पुत्री नम्रता साहू (रानू) के साथ निवासरत है। रामकुमार निजी कंपनी में इलेक्ट्रिशन के पद पर कार्यरत है, वहीं पत्नी एक निजी अस्पताल में काम करती है। रामकुमार साहू और उसकी पत्नी किसी काम से बाहर गए थे। घर पर उनकी पुत्री अकेली थी।