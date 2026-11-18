नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद। नगर पालिका और बिजली विभाग के बीच बकाया बिजली बिल को लेकर खींचतान का असर अब शहर की व्यवस्थाओं पर पड़ने लगा है। नगर पालिका पर बिजली विभाग का करीब 10 करोड़ रुपये बकाया बताया जा रहा है।

बकाया राशि की वसूली के लिए बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए टाउन हॉल का बिजली कनेक्शन काट दिया। इससे यहां लगा बोर बंद हो गया। जिससे पुराने सिविल लाइन क्षेत्र में बोर से घरों में पेयजल की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। इससे नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।