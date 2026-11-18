नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। भिलाई-दुर्ग में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में जल्द ही इलेक्ट्रिक बस शामिल होने वाली हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत एक इलेक्ट्रिक बस को ट्रायल के लिए भिलाई लाया गया। हालांकि, यात्रियों को ई-बस सेवा के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि बसों के संचालन के लिए जरूरी चार्जिंग डिपो अब तक पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है।

उल्लेखनीय है कि दुर्ग-भिलाई क्षेत्र के लिए कुल 50 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी मिली है। पहले चरण में 20 बसों का संचालन प्रस्तावित है। इसके लिए बसों के रूट भी निर्धारित किए गए हैं। योजना के तहत दुर्ग बस स्टैंड से पावर हाउस, बेरला, साजा और गंडई तथा दुर्ग रेलवे स्टेशन से गुंडरदेही, पाटन, रायपुर, माना एयरपोर्ट और नया रायपुर सहित विभिन्न मार्गों पर बसें चलाने की तैयारी है। उतई और चंदूलाल अस्पताल जैसे स्थानीय मार्ग भी प्रस्तावित सूची में शामिल हैं। ई-बस सेवा शुरू होने पर शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण इलाकों के यात्रियों को भी सार्वजनिक परिवहन का विकल्प मिलेगा। वहीं नौकरीपेशा, विद्यार्थी और रोजाना आवागमन करने वाले यात्रियों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है।