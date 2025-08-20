टैंकर की चपेट से स्कूटी सवार दिव्यांग की दर्दनाक मौत, पुलिस ने हिरासत में लिया चालक

नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद। तुमगांव ओवरब्रिज के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-353 पर बुधवार सुबह टैंकर की चपेट में आकर स्कूटी सवार 62 वर्षीय दिव्यांग की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। वहीं टैंकर को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है।
जानकारी के अनुसार नयापारा वार्ड-सात निवासी दिव्यांग मारुति राव सब्जी मंडी में थोक सब्जी का काम करता था। सुबह करीब साढ़े सात बजे काम समाप्त कर वह अपनी तीन पहिया स्कूटी से घर नयापारा जाने के लिए निकला था। ओवरब्रिज तिराहे नेशनल हाईवे-353 पर बागबाहरा की ओर से आ रहे टैंकर की चपेट में आ जाने से उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद मौके पर नागरिकों की भीड़ लग गई।
ज्ञात हो कि एक ओर ओवरब्रिज निर्माण से शहरवासियों को तुमगांव रेलवे क्रासिंग पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिली है तो दूसरी तरफ शहर की ओर ओवरब्रिज के मुहाने पर निर्मित तिराहे पर अव्यवस्थित यातायात के कारण हर रोज छोटी- मोटी घटनाएं घटित हो रही हैं। एक तरफ यहां मालवाहक व सब्जी व्यवसायी अतिक्रमण कर अपना व्यवसाय चला रहे हैं तो दूसरी तरफ इस तिराहे पर यातायात पर नियंत्रण की कोई स्थाई व्यवस्था नहीं है। जिससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
ज्ञात हो कि बस स्टैंड से निकलने वाली बसें रायपुर रोड और तुमगांव क्रासिंग की ओर से आने वाले वाहनों के कारण शहर के अंबेडकर चौक पर यातायात का भारी दबाव रहता है। यहां यातायात नियंत्रण के लिए ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया था, लेकिन वह वर्षों से बंद है। इससे इस चौक पर यातायात का नियंत्रण नहीं हो पाता और पूरा ट्रैफिक ओवरब्रिज के मुहाने पर जाकर अव्यवस्थित हो जाता है।
यह भी पढ़ें- UP Road Accident: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को 200 मीटर घसीटा, दो युवकों की मौत...शवों के उड़े चिथड़े
इसके अलावा रायपुर से आने वाले भारी वाहनों को तुमगांव ओवरब्रिज पर मुड़ना मुश्किल होता है। यहां चालकों को दो-तीन बार वाहनों को आगे-पीछे करना पड़ता है, तब कहीं जाकर ओवरब्रिज पार करते हैं। तब वहां वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। सुरक्षा के लिए यहां कोई भी व्यवस्था नहीं रहती, जिससे ओवरब्रिज से शहर की ओर जाने वाले तेज रफ्तार वाहनों को नियंत्रित किया जा सके।