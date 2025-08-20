टैंकर की चपेट से स्कूटी सवार दिव्यांग की दर्दनाक मौत, पुलिस ने हिरासत में लिया चालक

नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद। तुमगांव ओवरब्रिज के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-353 पर बुधवार सुबह टैंकर की चपेट में आकर स्कूटी सवार 62 वर्षीय दिव्यांग की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। वहीं टैंकर को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है।

जानकारी के अनुसार नयापारा वार्ड-सात निवासी दिव्यांग मारुति राव सब्जी मंडी में थोक सब्जी का काम करता था। सुबह करीब साढ़े सात बजे काम समाप्त कर वह अपनी तीन पहिया स्कूटी से घर नयापारा जाने के लिए निकला था। ओवरब्रिज तिराहे नेशनल हाईवे-353 पर बागबाहरा की ओर से आ रहे टैंकर की चपेट में आ जाने से उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद मौके पर नागरिकों की भीड़ लग गई।