UP Road Accident: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को 200 मीटर घसीटा, दो युवकों की मौत...शवों के उड़े चिथड़े

डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मंगलवार रात एक भीषण सड़क हादसा (UP Massive Road Accident) हुआ जिसमें बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। झांसी-मीरजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी और करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। हादसे के बाद बाइक से उठी चिंगारी से ट्रक में आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है जबकि चालक और खलासी फरार हो गए।

झांसी-मीरजापुर नेशनल हाईवे की घटना चित्रकूट के कर्वी कोतवाली क्षेत्र के चकमाली गांव के पास मंगलवार रात करीब 10 बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया। झांसी-मीरजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे ट्रक ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक ट्रक में फंस गई और करीब 200 मीटर तक घिसटती चली गई। हादसे में बाइक सवार 40 वर्षीय राम सजीवन निवासी थाना मऊ के चनहट और कालूपुर निवासी लवकुश उर्फ मोंटी की दर्दनाक मौत हो गई।