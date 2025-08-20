मेरी खबरें
    UP Road Accident: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को 200 मीटर घसीटा, दो युवकों की मौत...शवों के उड़े चिथड़े

    UP Massive Accident: चित्रकूट के झांसी-मीरजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग (Jhansi-Mirzapur National Highway)पर मंगलवार देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी और 200 मीटर तक घसीटा। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। बाइक से उठी चिंगारी से ट्रक में आग लग गई। ट्रक चालक और खलासी मौके से फरार हो गए।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 07:53:57 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 07:57:01 AM (IST)
    HighLights

    1. चित्रकूट में ट्रक-बाइक हादसे से दो मौतें।
    2. ट्रक ने बाइक को 200 मीटर तक घसीटा।
    3. बाइक से उठी चिंगारी से ट्रक में आग।

    डिजिटल डेस्क: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मंगलवार रात एक भीषण सड़क हादसा (UP Massive Road Accident) हुआ जिसमें बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। झांसी-मीरजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी और करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। हादसे के बाद बाइक से उठी चिंगारी से ट्रक में आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है जबकि चालक और खलासी फरार हो गए।

    झांसी-मीरजापुर नेशनल हाईवे की घटना

    चित्रकूट के कर्वी कोतवाली क्षेत्र के चकमाली गांव के पास मंगलवार रात करीब 10 बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया। झांसी-मीरजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे ट्रक ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक ट्रक में फंस गई और करीब 200 मीटर तक घिसटती चली गई। हादसे में बाइक सवार 40 वर्षीय राम सजीवन निवासी थाना मऊ के चनहट और कालूपुर निवासी लवकुश उर्फ मोंटी की दर्दनाक मौत हो गई।

    बाइक की चिंगारी से ट्रक में लगी आग

    टक्कर के बाद बाइक से उठी चिंगारी ने ट्रक में आग लगा दी। देखते ही देखते ट्रक जलने लगा। चालक और खलासी ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया। घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया।

    हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो घंटे तक भीषण जाम लगा रहा। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर सड़क किनारे हटवाया और यातायात बहाल कराया। कोतवाली प्रभारी उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है।

