नईदुनिया प्रतिनिधि महासमुंद। सरायपाली में फर्जी नाम से अवैध क्लिनिक संचालित कर मरीजों का इलाज करने का मामला सामने आया है। यहां उत्तर प्रदेश का एक युवक खुद को 'डॉ. राव' बताकर गुप्त रोगों के उपचार का दावा कर रहा था।

शिकायत मिलने पर राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने सोमवार 23 नवंबर को सरसीवा रोड स्थित ग्राम पतेरापाली में संचालित 'डॉ. राव दवाखाना' पर छापामार कार्रवाई की। जांच में चिकित्सकीय डिग्री और क्लिनिक संचालन का वैध लाइसेंस नहीं मिलने पर प्रशासन ने दवाखाने को आगामी आदेश तक बंद करा दिया।

शिकायत पर हुई कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से शिकायत मिली थी कि सरायपाली के सरसीवा रोड पर प्रत्येक सोमवार सुबह 9 से शाम 6 बजे तक अवैध क्लिनिक संचालित किया जा रहा है। यहां बिना वैध चिकित्सकीय डिग्री और पंजीयन के गुप्त रोगों के गारंटीशुदा इलाज का दावा किया जा रहा था। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सूचना दी गई। इसके बाद संयुक्त जांच दल गठित कर कार्रवाई की गई। यह भी पढ़ें- अंबिकापुर: बिरला स्कूल के हॉस्टल की दूसरी मंजिल से कूदा 9वीं का छात्र आधार कार्ड से खुली पहचान जांच के दौरान क्लिनिक के बाहर 'डॉ. राव दवाखाना' का बोर्ड और अंदर टेबल पर बीएएमएस (एएम) की नेमप्लेट मिली। मरीजों को परामर्श दे रहे व्यक्ति से जब टीम ने डिग्री और पहचान संबंधी दस्तावेज मांगे तो उसने अपना आधार कार्ड प्रस्तुत किया। जांच में उसका वास्तविक नाम जावेद अली (पिता महमूद अली), निवासी मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश पाया गया। वह अपनी पहचान छिपाकर 'डॉ. राव' के नाम से क्लिनिक संचालित कर रहा था।