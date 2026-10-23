CG में किसानों का आंदोलन, ट्रैक्टर मार्च रोकने पर NH-353 पर बैठे किसान; वाहनों की लगी लंबी लाइन

नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद। कावेरी सीड्स कंपनी के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने शुक्रवार को बेलसोंडा रेलवे क्रॉसिंग के पास नेशनल हाईवे-353 पर चक्काजाम कर दिया। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में चल रहे प्रदर्शन के कारण मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

करीब चार घंटे तक किसान सड़क पर धरना देकर बैठे रहे, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने वाहनों की आवाजाही के लिए रूट डायवर्ट किया। ट्रैक्टर मार्च रोकने पर भड़के किसान जानकारी के अनुसार, किसान कावेरी सीड्स कंपनी के प्रांत कार्यालय भाठागांव, रायपुर में प्रदर्शन करने के लिए ट्रैक्टर मार्च निकालकर जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उनके मार्च को रोक दिया। इससे नाराज किसान बेलसोंडा रेलवे क्रॉसिंग के पास नेशनल हाईवे पर बैठ गए और सड़क जाम कर दिया। किसानों के सड़क पर बैठने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। यात्रियों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।