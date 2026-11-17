नईदुनिया प्रतिनिधि, महासमुंद। महासमुंद जेल ब्रेक की सनसनीखेज घटना के मास्टरमाइंड पंचराम निषाद को पुलिस ने सक्ती से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हुए घर पहुंचने से पहले ही घेराबंदी कर ली थी।

सरायपाली पुलिस सोमवार शाम से ही सादे कपड़ों में संदिग्ध ठिकाने के आसपास तैनात थी। मौका मिलते ही मंगलवार को पुलिस ने उसे दबोच लिया।

पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से निगरानी शुरू की

जानकारी के अनुसार, महासमुंद जेल ब्रेक की घटना के बाद से ही पंचराम निषाद पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पतासाजी की जा रही थी। पुलिस को उसके सक्ती पहुंचने की सूचना मिली थी। इसके बाद सरायपाली पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से निगरानी शुरू की।